A ficha técnica de Ituano x Palmeiras

ITUANO Wagner; Igor Vinícius, Léo, Alison e Raul; Marcos Serrato (Tony), Baralhas (Giba), Marcelinho e Guilherme (Bassani); Claudinho e Júnior Santos. T.: Vinicius Bergantin PALMEIRAS Weverton; Tchê Tchê, Luan, Thiago Martins e Juninho; Bruno Henrique, Moisés (Thiago Santos) e Guerra (Keno); Gustavo Scarpa, Dudu e Papagaio (Fernando). T.: Roger Machado Gols: Gustavo Scarpa (P), aos 43min do 1 tempo e aos 17min do 2º, e Fernando (P), aos 34min do 2º Amarelos: Marcos Serrato (I) e Fernando (P) Renda: R$ 367 mil Público: 7.604 pagantes Juiz: Vinícius Gonçalves Dias Araújo Estádio: Novelli Júnior, em Itu (SP)