Quase 65 mil pessoas na Virada Esportiva de Curitiba. Veja galeria

A segunda edição da Virada Esportiva de Curitiba contou com a participação de aproximadamente 64.900 pessoas nas 244 atividades ofertadas no evento, que aconteceu de 9 a 11 de março. A programação contou com 74 modalidades diferentes que se dividiram entre apresentações, festivais, iniciação esportiva, aulões e competições.

“A Virada Esportiva vem se consolidando com um dos grandes eventos do calendário da cidade. São atividades de contemplação e participação para todas as idades que ajudam a disseminar diferentes modalidades, estimular a prática de atividades físicas e promover momentos de diversão”, destacou o secretário municipal do Esporte, Lazer e Juventude, Marcello Richa.

A abertura da Virada Esportiva aconteceu às 8h30 de sexta-feira (9/3) com aulões de ritmos simultâneos realizados por professores da Smelj e entidades parceiras em todas as dez regionais administrativas. A atividade atraiu a participação de 1.440 pessoas.

“Adorei que começaram a Virada com aulão de ritmos, que já faço há dois anos, mas irei participar de mais atividades. Praticar atividade física mudou minha vida para melhor e quero aproveitar a chance de conhecer novas opções”, disse Cecília Vitorazzo, de 59 anos, que participou do aulão na Rua da Cidadania do Portão/Fazendinha.

O primeiro dia da Virada Esportiva contou com 93 atividades, com destaque para a programação de palco na Praça Osório, Festival Paradesportivo no Parque Barigui, 100 Voltas de Ciclismo no Velódromo de Curitiba e berimbalada na Rua XV de Novembro. A partir das 20h começaram as atividades que viraram a madrugada, como a Corrida de Revezamento de 12 horas no Parque Barigui, Maratona Aquática no Clube da Gente Bairro Novo e vôlei 4x4 na Rua da Cidadania Fazendinha, entre outros.

“Nunca tinha participado de uma prova noturna e achei fantástico. Eu e meus amigos começamos a praticar corrida esse ano como uma forma de manter contato, já que não estudamos mais juntos, e desde então estivemos em todas as provas da Prefeitura”, disse Samuel dos Santos, de 18 anos.

Final de semana

A maior concentração de atividades da Virada Esportiva aconteceu no sábado (10/3), com 120 ações ao longo de todo o dia que resultaram em cerca de 35 mil participações. Os destaques ficaram com a extensa programação do Parque Barigui, com 20 modalidades diferentes; a Virada Radical na Praça Nossa Senhora da Salete e as atividades no Museu Oscar Niemeyer (MON).

“É muito bom ensinar e ajudar a despertar o interesse da população em novas modalidades. Além disso, as famílias ganham uma programação diferente no fim de semana, se divertindo enquanto praticam esportes gratuitos”, disse Athos Schwantes, atleta olímpico e primeiro colocado no ranking de esgrima brasileiro, que participou das ações de demonstração e iniciação esportiva de esgrima no MON.

As atividades do último dia da Virada Esportiva começaram às 7h30 de domingo (11/3) com a estreia do Circuito Regional de Corrida de Rua da Smelj, na Regional Bairro Novo. A prova, que contou com um percurso de 5km e acontecerá em todas as regionais ao longo do ano, registrou a participação de 623 atletas e uma campeã novata em corridas.

“Nunca tinha participado de uma corrida de rua, mas como essa era perto de casa resolvi experimentar e com certeza voltarei para outras provas. É um clima muito bom, que te dá ânimo e vontade de se superar”, disse Deizi Machado, de 43 anos, que venceu na categoria geral feminina.

No domingo também aconteceram as atividades do Pedala da Virada, passeio ciclístico que contou com a participação de 723 pessoas em um percurso de 34 km; festival de Beach Tênis e programação de palco no Parque Barigui; Taça Curitiba de Vôlei na Praça Oswaldo Cruz e Jogos Abertos de Futevôlei no Centro de Esporte e Lazer (Cel) Arthur Bernardes.

A 2ª Virada Esportiva foi realizada pela Prefeitura de Curitiba, RIC TV e Rádio Jovem Pan e faz parte do calendário de comemoração aos 325 anos da cidade.