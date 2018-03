Novorizontino avança e pega o Palmeiras nas quartas de final do Paulistão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após voltar a elite do Campeonato Paulista no ano passado, o Santo André não conseguiu uma boa partida na atual temporada e foi rebaixado à Série A2. O time do ABC perdeu para o Novorizontino por 3 a 2, neste domingo (11), no estádio Bruno José Daniel. Os gols do Novorizontino foram marcados pelo atacante Francis, aos 22 minutos do primeiro tempo, Valdeir, a um minuto do segundo tempo, e Guilherme Teixeira, aos 28 minutos. Pelo Santo André, Hugo Cabral, aos 36 minutos do primeiro tempo e Lorran, aos 8 minutos do segundo tempo. O Novorizontino fez 20 pontos no campeonato e tem a terceira melhor campanha da fase de classificação. No grupo C, ficou em segundo, atrás apenas do Palmeiras, com 26 pontos, seu próximo adversário na próxima fase das quartas de final. Com a vitória do Palmeiras sobre o Ituano, Bragantino empata mas avança pelo saldo de gols SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Bragantino empatou com o São Caetano, em 1 a 1, neste domingo (11), e conseguiu se classificar para a próxima fase do Campeonato Paulista devido a vitória do Palmeiras sobre o Ituano. O time de Bragança Paulista passou devido ao saldo de gols superior ao do Ituano (1 a 0), que perdeu de 3 a 0 para o Palmeiras. Já o São Caetano já entrou em campo classificado e terminou a primeira fase na segunda colocação do Grupo B. Em jogo disputado no estádio Nabi Abi Chedid, o São Caetano abriu o placar aos 11 minutos do primeiro tempo com Marino, que cabeceou para o fundo da rede. O empate do Bragantino aconteceu aos cinco minutos do segundo tempo, com Léo Jaime. Agora, o Bragantino vai enfrentar o Corinthians, enquanto o São Caetano pega o São Paulo. Linense empata e é rebaixado no Campeonato Paulista; Mirassol se mantém na elite SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em partida com um jogador a menos, o Mirassol empatou com o Linense, neste domingo (11), em 1 a 1, e se mantém na elite do Campeonato Paulista. A equipe de Lins foi rebaixada. Com o resultado deste domingo, o Mirassol completou sua participação na competição com 12 pontos. O Linense ficou com 10 pontos e caiu junto com o Santo André, com oito pontos. Henrique abriu o placar para o Linense aos 4 minutos do primeiro tempo ao mandar uma bola indefensável para o gol de Fernando Leal. Aos 43 minutos do segundo tempo, Alison empatou para Mirassol. No segundo tempo, Paulinho foi expulso aos 26 minutos, mas o Linense manteve o recuo e saiu sem a vitória na partida.