Líder evangélico critica o Judiciário por decisão sobre grupos LGTBI

As decisões do Judiciário brasileiro em favor dos direitos da comunidade LGBTI já vêm causando reações entre os segmentos mais conservadores. No último domingo, o pastor Silas Malafaia, ligado à igreja Assembleia de Deus e apresentador de TV, publicou em seu Twitter uma das primeiras manifestações de expressão contra as decisões recentes do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

No último dia 1, o STF, por unanimidade, decidiu autorizar transexuais e transgêneros a alterarem o nome no registro civil sem a realização de cirurgia de mudança de sexo. Com a decisão, o interessado poderá se dirigir diretamente a um cartório para solicitar a mudança e não precisará comprovar sua condição, que deverá ser atestada por autodeclaração.

Aos gritos, o pastor reclamou das decisões em vídeo e pediu que seus seguidores se manifestassem. “Eles (LGBT) querem impor à maioria a sua cultura. Quer dizer que o camarada se sente no corpo de mulher, troca o nome para feminino e tem direito de entrar no banheiro (…). Mande e-mail para o Supremo Tribunal Federal”, convocou o pastor.

Toni Reis afirma que a reação já era esperada. “O direito ao choro é livre. O direito à reclamação é livre. Vivemos em uma democracia, todo mundo pode opinar. Todas as pessoas podem ter opiniões. Nós só queremos direitos constitucionais, à igualdade, à liberdade, à privacidade e à dignidade. Os pastores podem falar, os padres podem falar, mas a nossa carta magna é clara no que se refere a direitos”, aponta.