Inter confirma Fabiano e espera Sport para 'convencer' reposições a Rithely

MARINHO SALDANHA PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional, na palavra de seu vice de futebol, confirmou a contratação do lateral direito Fabiano, do Palmeiras. O jogador chegou neste domingo (11) a Porto Alegre e realizará exames médicos na segunda-feira. Já sobre Rithely, do Sport, o Colorado aguarda o representante do time pernambucano para convencer os atletas escolhidos a ir para o Rubro-Negro. O Colorado apresentou ao Sport a lista de jogadores disponíveis. Nela os atletas fora dos planos como Eduardo Henrique, Seijas, Ernando e Fernando Bob. O representante do Sport aguardado em Porto Alegre terá como primeiro objetivo convencer o meia venezuelano Luis Manuel Seijas, de 31 anos, a trocar Porto Alegre por Recife. O atleta, inicialmente, não tem interesse na negociação. Outro caso, este mais simples, é definir a contratação de Ernando. O defensor de 29 anos está disponível para firmar a transferência, mas o salário é motivo de debate. "A questão do Rithely realmente foi retomada nos últimos dias. A partir de sexta, avançou bastante. Essas questões dos jogadores, são jogadores que eles têm interesse. Mas que alguns independe até da nossa vontade, tem que conversar com atletas para convencer a jogar no Sport. Então neste momento não vou citar nomes, estão analisando e conversando com treinador. Essa semana deve vir alguém do Sport aqui resolver a questão dos atletas, conversar com eles e saber do desejo deles de jogar no Sport", afirmou o vice do Inter. Rithely assina com Inter por empréstimo até o fim de 2019. Além de mais dois jogadores, o Colorado retira dos contratos de Léo Ortiz e Anselmo uma cláusula de retorno para venda. Sobre Fabiano a situação é mais simples. O jogador está confirmado como reforço do Inter, assina por empréstimo egresso do Palmeiras. "Fabiano deve estar chegando hoje, amanhã fazer exames, a situação está definida, falta o exame médico e assinar o contrato. Trabalhamos para qualificar o grupo, qualificado e forte, o ano é longo e difícil. Chegamos num Gre-Nal com três jogadores importantes fora, e isso vai acontecer durante o ano e isso vai acontecer outras vezes. Ele, como Rithely e Rossi podem dar opções para o treinador", finalizou Melo.