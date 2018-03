Tite convocará mais de 23 jogadores para amistosos da seleção

SÉRGIO RANGEL RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)- O técnico Tite fará nesta segunda-feira (12), às 11h, a última convocação da seleção brasileira antes de anunciar a lista com os 23 jogadores que vão disputar a Copa do Mundo da Rússia pelo Brasil. Na convocação desta segunda, a comissão técnica pretende chamar mais de 23 atletas (número estabelecido pela Fifa para disputar o Mundial). A intenção é levar pelo menos 25 jogadores para fazer mais observações.

O primeiro amistoso será contra a Rússia, no dia 23, em Moscou. O último será diante da Alemanha, no dia 27, em Berlim. Será a primeira vez que as duas seleções se enfrentam desde a goleada por 7 a 1 imposta pelos alemães no Mundial de 2014.

Tite ainda tem sete vagas abertas no grupo. No período de treinamentos na Europa, o técnico da seleção brasileira quer tirar suas últimas dúvidas quanto ao elenco. Mesmo assim, os titulares já estão definidos. A única ausência será Neymar, que se recupera de fratura no quinto metatarso do pé direito. Sem o atacante do Paris Saint-Germain, Tite buscará alternativas para montar o ataque da seleção brasileira. A mais provável é que Willian, que vive grande fase no Chelsea, da Inglaterra, e é considerado o 12º titular da seleção, entre na vaga aberta pela ausência de Neymar.

O treinador pretendia aproveitar esses amistosos para escalar o ex-corintiano ao lado de Neymar e Philippe Coutinho. Com isso, Renato Augusto, que caiu de rendimento na reta final da temporada passada, iria para o banco. Esse já era um desejo de Tite desde os amistosos contra Japão e Inglaterra, realizados em novembro. O técnico não conseguiu colocar o plano em prática porque Coutinho se apresentou contundido. Ainda assim, Renato Augusto continua correndo o risco de perder a posição no time titular para Fernandinho. Tite deverá testar o jogador do Manchester City ao lado de Paulinho e Casemiro.

A comissão técnica não sabe qual será a condição física de Neymar quando ele se apresentar para a Copa. De acordo com o médico da seleção Rodrigo Lasmar, o atacante estará recuperado, no máximo, até junho, mês da abertura da competição.