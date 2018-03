Jesus de 'The Walking Dead' diz que romance gay na série seria 'preguiçoso e engraçado'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Tom Payne, que interpreta Jesus em "The Walking Dead", não vê com total aprovação a ideia de que seu personagem tenha um romance com Aaron na série. Em entrevista ao jornal Metro, Payne falou que essa seria uma ideia "preguiçosa e engraçada". Nos quadrinhos criados por Robert Kirkman, Jesus e Aaron têm um romance. Na série, Jesus acabou de revelar para Maggie que é gay, enquanto Aaron ainda vive o luto pela morte de seu namorado, Eric, no início da temporada. "Acho que poderia ser interessante porque primeiramente o seu namorado acabou de morrer, então nós dois achamos isso um pouco engraçado porque as pessoas tentam nos unir por causa disso. Acho que isso poderia ser um pouco preguiçoso se acontecesse. Na verdade, poderia ser engraçado se nós tivéssemos uma conversa divertida sobre isso, tipo 'você sabe como todo mundo gostaria que nós também..'."