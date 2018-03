Trump avalia contratar ex-advogado de Clinton

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Casa Branca avalia contratar o advogado Emmet Flood, que defendeu o democrata Bill Clinton no impeachment, em 1999, para a equipe que defenderá o presidente Donald Trump no inquérito sobre o suposto elo de sua equipe de campanha com a Rússia na eleição de 2016. Membros da Casa Branca ouvidos pelo jornal The New York Times e pela agência de notícias Reuters disseram que Flood foi recebido pelo presidente na semana passada, mas que nenhuma decisão foi tomada por Trump. Além de representar Clinton, que foi absolvido no Senado das acusações de perjúrio e obstrução da Justiça, o advogado também atuou nas investigações contra George W. Bush no Congresso. As discussões sobre a troca da equipe acontecem enquanto os advogados do presidente tentam negociar um depoimento dele à equipe do procurador especial Robert Mueller, responsável pelas investigações sobre a interferência russa na eleição. Neste domingo (11), horas depois da publicação do texto do New York Times, Trump escreveu que o jornal publicou "uma reportagem falsa", mas não negou que tenha se reunido com Flood. "Eu estou MUITO satisfeito com meus advogados." No mesmo canal oficial, ele voltou a negar que seus assessores de campanha para a vitória não se associaram com o Kremlin nem que ele tenha obstruído a Justiça ao demitir então diretor do FBI, James Comey, durante as investigações da interferência. "A única confabulação que existiu foi do Comitê Nacional Democrata e da Hillary [Clinton] trapaceira", disse, em relação à sua adversária na eleição de 2016.