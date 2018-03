FGV debate impacto das fake news na democracia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A FGV Direito SP promove nesta segunda (12) o evento "Fake News e Democracia", que busca discutir o fenômeno das notícias falsas que circulam nas redes sociais, sua relação com a liberdade de expressão e os efeitos na disputa eleitoral deste ano. No evento será lançada a Plataforma de Liberdade de Expressão e Democracia, que se dedicará à pesquisa, formação e produção de conteúdo em liberdade de expressão, com foco nas relações entre direito e democracia. "A ideia é fazer um centro que estimule a reflexão mais sistemática sobre a liberdade de expressão e que agregue pessoas interessadas no tema", diz Ronaldo Porto Macedo Júnior, professor da FGV. "Esse tipo de espaço já existe em outros países. Nós nos inspiramos em centros das universidades Yale (Estados Unidos) e Oxford (Inglaterra), onde essa discussão é sofisticada." Entre os debatedores estão especialistas em comunicação e direito e políticos. O ministro Gilberto Kassab (Ciência e Tecnologia), o professor de jornalismo da USP Eugênio Bucci, a advogada da Folha Taís Gasparian, o professor da FGV Oscar Vilhena, colunista da Folha, são alguns dos convidados. As inscrições para o evento estão encerradas.