Frente Nacional na França deve virar Reunião Nacional

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Marine Le Pen, candidata derrotada por Emmanuel Macron nas eleições de 2017, foi reeleita como presidente da principal agremiação de ultradireita da França, a Frente Nacional, e propôs a mudança do nome do partido para Reunião Nacional. Le Pen, 49, era candidata única. Em discurso, ela defendeu que o nome da FN mudasse para Rassemblement National (Reunião Nacional), a fim de facilitar a negociação de alianças no futuro. A votação aconteceu por correspondência e o resultado foi proclamado neste domingo (11) durante o congresso do partido em Lille. No mesmo evento, a legenda aboliu o título de presidente de honra que era atribuído ao pai de Le Pen e cofundador da agremiação, Jean-Marie Le Pen, 89. Pai e filha estão rompidos -o político mais velho chama a herdeira de traidora da agremiação e foi barrado do congresso. Os quase 1.500 militantes que foram a Lille, norte da França, aprovaram por 79,7% dos votos (20,2% contra) o novo estatuto que suprime a presidência honorária, anunciou o vice-presidente da legenda, Jean-François Jalkh. O título havia sido concedido a Jean-Marie Le Pen, que presidiu o partido da fundação, em 1972, até 2011, quando Marine Le Pen assumiu. O afastamento do fundador, bem como a proposta de mudança de nome, fazem parte de uma tentativa da dirigente para afastar a agremiação de sua antiga imagem de antissemita. Com as mudanças, ela pretende transformar a legenda em "um partido de governo", após ter recebido 11 milhões de voto no segundo turno, um recorde para o partido que reavivou temores do crescimento do populismo na Europa. "O nome Frente Nacional está associado a uma história épica, gloriosa, que ninguém deve renegar", disse ela. "Mas vocês sabem que para muitos franceses ele funciona como uma barreira psicológica." A alteração, que será submetida a votação pelo correio, conta com o apoio de 52% dos filiados ao partido, segundo dados da legenda. BANNON Steve Bannon, ex-assessor do presidente dos EUA, Donald Trump, e uma das principais figuras da ultradireita americana, foi convidado a discursar no congresso. O americano afirmou,no evento, que a sobrinha de Marine Le Pen tem um grande futuro pela frente e é uma estrela em ascensão na direita. Os dois haviam se encontrado em um congresso conservador em Washington, no qual Marion Marechal-Le Pen, 28, discursou.