Sob protesto da torcida, SP vence o Red Bull

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sob protesto da torcida fora do estádio do Morumbi e dentro após o término do primeiro tempo, quando a equipe empatava por 1 a 1, o São Paulo venceu o Red Bull por 3 a 1, neste domingo (11), pela última rodada da primeira fase. O protesto foi organizado pelas organizadas Independente e Dragões da Real, as mais famosas ligadas ao clube tricolor. Os alvos do ato foram a diretoria do clube e o atual elenco. Com cinco caixões, seis faixas e dezenas de cruzes, os torcedores fizeram uma "marcha fúnebre" e levaram mensagens que contestam a administração do presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco. Segundo os torcedores, a contratação de Rogério Ceni com técnico foi uma "barganha política" no ano passado. Na caminhada, exibiram faixas com mensagens como "São Paulo na UTI" e pediam a "libertação de Leco". Fumaça preta foi lançada para simbolizar o momento. Dentro de campo, o São Paulo foi comandado interinamente por André Jardine, que escalou o time com alguns reservas. Militão, Rodrigo Caio, Cueva e Brenner ficaram fora da partida assim como Jucilei, vetado pelo departamento médico. Marcos Guilherme e Valdivia iniciaram o jogo no banco. Com as mudanças, Jardine aproveitou para lançar alguns jovens, casos do volante Pedro Augusto e do atacante Caíque. Nenê e Diego Souza começaram como titulares. O São Paulo, porém, saiu atrás do placar em falha do goleiro Jean, que errou na saída de bola. A equipe tricolor conseguiu o empate após boa jogada de Nenê e gol contra de Nininho. Na etapa complementar, o time melhorou após a entrada de Liziero, destaque da equipe sub-20. Aos 22 minutos, Arboleda marcou o segundo. Quatro minutos depois, Marcos Guilherme, que havia entrado no lugar de Trelléz, definiu o placar em 3 a 1.