Flu vence Nova Iguaçu e está com um pé nas semifinais da Taça Rio

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Contando com uma falha do goleiro Julio Cesar, o Fluminense venceu o Nova Iguaçu por 2 a 1, neste domingo (11), no Maracanã, e praticamente garantiu classificação para as semifinais da Taça Rio. Com o resultado, o chegou aos 13 pontos contra 10 de Portuguesa e Botafogo. O time do técnico Abel Braga tem o mesmo número de vitórias que a dupla, só que soma 11 gols de saldo contra 3 da Lusa e 2 do Alvinegro. A equipe das Laranjeiras também está bem na classificação geral, que dá vaga as semifinais do Campeonato Carioca. Atualmente o Fluminense é o segundo colocado. Pedro abriu o placar para o Fluminense aos 11 minutos do primeiro tempo após receber o passe de Robinho e balançar as redes. Aos 18 minutos, Reginaldo ampliou com um gol de cabeça. O Nova Iguaçu descontou em uma falha do goleiro Julio Cesar e Iuri Pimentel diminuiu o saldo de gol para a equipe. FLUMINENSE Júlio César, Reginaldo, Gum e Ibañez; Gilberto, Douglas, Jadson, Sornoza e Ayrton Lucas; Robinho (Matheus Alessandro) e Pedro (Pablo Diego) T.: Abel Braga NOVA IGUAÇU Jefferson, Daniel Damião, Murilo Henrique, Raphael Azevedo e Lucas; Vinícius Matheus (Iuri Pimentel), Paulo Henrique (Raphael Neuhaus), Caio Cezar, Wescley e Dieguinho; Vinícius Paquetá (Robinho) T.: Edson Souza Árbitro: Lenílton Rodriggues Gomes Júnior Auxiliares: Danielo do Espírito Santo Parro e Ivan Silva Araújo Cartões amarelos: Reginaldo (FLU); Daniel Damião (NIG) Gols: Pedro, aos 11 minutos do primeiro tempo (FLU); Reginaldo, aos 18 minutos do primeiro tempo (FLU); e Iuri Pimentel, aos 21 minutos do segundo tempo (NIG)