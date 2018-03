Corinthians enfrentará o Bragantino nas quartas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A vitória do Palmeiras sobre o Ituano por 3 a 0, neste domingo (11), em Itu, colocou o Bragantino como rival do Corinthians nas quartas de final do Campeonato Paulista. A equipe de Itu, que até o início da rodada ocupava a segunda colocação do Grupo A, foi ultrapassada pelo Bragantino, que empatou com o São Caetano por 1 a 1, no saldo de gols (1 contra 0). Os dois times encerraram a primeira fase com 17 pontos -seis a menos do que o Corinthians. Com o triunfo, o Palmeiras também assegurou a melhor campanha da fase classificatória. Com 26 pontos somados, a equipe fará a segunda partida contra o Novorizontino, pelas quartas de final, como mandante. Com a pontuação, o clube também decidirá em sua casa caso avance à semifinal da competição. Mesmo derrotado pelo já eliminado São Bento, o Santos garantiu a liderança do Grupo D. A equipe foi beneficiada pela vitória do arquirrival Corinthians sobre o Botafogo por 2 a 0, fora de casa. A rodada deste domingo também definiu os dois clubes rebaixados para a Série A2 do Campeonato Paulista: Santo André e Linense. A equipe do ABC, que já estava na lanterna, foi derrotada em casa pelo Novorizontino por 3 a 2. Já o Linense caiu para a segunda divisão do Estadual após empatar com o Mirassol por 1 a 1, fora de casa, em confronto direto contra o rebaixamento. O time de Lins saiu na frente, mas sofreu o empate aos 42 minutos do segundo tempo, com gol de Alison.