Ex-jogador do Coritiba descarta sair do Corinthians

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians entrou em campo com um time misto na partida deste domingo (11), fora de casa, contra o Botafogo-SP. Mesmo assim, o turco Kazim começou no banco e só entrou nos minutos finais do segundo tempo no lugar de Emerson Sheik. Após a vitória por 2 a 0, o atacante, que defendeu o Coritiba em 2016, falou sobre sua atual situação no clube, mas fez questão de dizer que não pensa em deixar a equipe. "Futebol é futebol. Agora, vou fazer minha parte, entende? Não penso de outro jeito. Eu sou jogador do Corinthians, fico muito orgulhoso de jogar aqui, usar essa camisa. Fui suspenso na Libertadores, mas assim é o futebol. Não procuro outra coisa. Se chegar e o Corinthians falar... Ok, tá bom. Eu não penso nisso. Meu tempo vai chegar de novo. Estou no melhor clube da América", disse.

No começo da temporada, o técnico Fábio Carille tentou fazer de Kazim o centroavante no time titular, mas o turco aos poucos foi perdendo espaço e deixou de ser aproveitado. Ao todo, são apenas seis jogos e um gol marcado em 2018. Ele, inclusive, não foi inscrito na fase de grupos da Libertadores já que cumpre suspensão de cinco partidas por incidentes no empate sem gols com o Racing, dia 20 de setembro, pela Copa Sul-Americana. Kazim deve estar nas tribunas da Arena Corinthians na próxima quarta-feira quando a equipe alvinegra recebe o Deportivo Lara pela fase de grupos da Libertadores. "Eu me senti muito bem, é muito importante para nós ganhar esse jogo (contra o Botafogo-SP). Eu fico bem porque faço minha parte. É muito difícil não jogar, qualquer jogador no mundo não gosta de não jogar. Eu também, é normal. Eu sabia do problema da suspensão na Libertadores, mas agora só posso fazer minha parte, no jogo ou no treino", afirmou.