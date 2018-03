Medina é punido e vai à repescagem da 1ª etapa do Mundial

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O surfista Gabriel Medina, 24, foi punido após cometer uma interferência durante sua bateria na etapa de Gold Coast, a primeira do Mundial de surfe, na Austrália. Assim, o paulista ficou apenas na terceira colocação e terá que disputar a repescagem para continuar na briga pelo título da competição. O vencedor da bateria foi o brasileiro Italo Ferreira, que avançou diretamente para a terceira fase. Além de Medina e Ítalo, outros cinco brasileiros já estrearam, todos com derrota: Caio Ibelli, Michael Rodrigues, Ian Gouveia, Willian Cardoso e Adriano de Souza, o Mineirinho, campeão em 2015. Eles também disputarão a repescagem, que deve ser realizada nesta segunda-feira (13). Quem também perdeu sua primeira bateria foi o havaiano John John Florence, atual campeão do Mundial de surfe.