Band precisa colocar urgentemente ordem na casa e na sua programação

Boa arrumação de grade, entre várias imposições, é condição essencial, indispensável na vida de qualquer TV, para conquista de bons resultados. Isso desde sempre e tudo que a Band hoje não tem para alavancar seus recentes lançamentos ou o que ainda está para estrear. Boa parte dos seus atuais programas, sem esquecer as tantas igrejas, não possui força suficiente para contribuir na divulgação de todos os produtos. Falta o que nas emissoras, internamente, se conhece como um bom “alto-falante”. As chamadas distribuídas ao longo dos seus tantos e intermináveis intervalos têm efeito próximo do nada e assim sempre será se não houver um completo redesenho da sua programação. É imprescindível ter alguém com capacidad o suficiente para cuidar disso. E não permitir insanidades como colocar no ar um ‘MasterChef’, no mesmo instante em que outro reality show, por acaso o ‘BBB’, está voando desse jeito. E aí se cai no velho e bom ensinamento do Buzoni, em seus tempos de Globo: “montar uma grade de programação não exige conhecimento nenhum de matemática. Mas requer, isto sim, muita sensibilidade”.

Cansativo

Nas muitas transmissões de futebol, muito especialmente do nosso, tornou-se comum as mesmas e intermináveis informações ou encheção de linguiça, que como bola na trave, em nada alteram o placar. O que muda o resultado do jogo dizer que um ganhou ou perdeu do outro trocentas e tantas vezes? Isso, além de repetido, é analisado às profundezas pelo comentarista de plantão.

Vínculo

O contrato da Juliana Silveira entrou em contagem regressiva na Record Dura somente até o fim da novela ‘Apocalipse’.

Incerteza

Se só Deus sabe o que ainda vem por aí, se Luciana Gimenez continuará ou não tocando sua vidinha na Rede TV!, opções no mercado, ao que parece, é que não faltam para ela. Por exemplo, a Band. Em duas oportunidades, quando Diego Guebel ainda estava por lá, chegaram a haver convites e início de conversações.

Certeza

O que se tem como informação oficial é que Luciana Gimenez, depois da viagem a Paris e de todo barulho causado pelo anúncio da separação, voltará ao seu trabalho normal nesta segunda-feira. ‘Superpop’ ao vivo. Pelo menos é o que consta.

Embalados

Bruno Gagliasso e Marina Ruy Barbosa parecem fadados a continuar parceiros de sempre. Os dois já trabalharam juntos em comercial de automóvel, filmaram ‘Todas as canções de amor’, ainda sem data de lançamento, e já estão escalados como par romântico em “O Sétimo Guardião”, novela de Aguinaldo Silva que estreia em novembro, após ‘Segundo Sol’.

Ritmo intenso

A propósito de ‘O Sétimo Guardião’, Aguinaldo já escreve o capítulo 36. Tá muito adiantado. Nesta semana, “pretendo chegar ao 40”, informa o autor.

Será que dá?

Existe um movimento, com alguns defendendo a causa, que pode fazer a Band voltar a transmitir jogos do basquete profissional americano. O problema é saber o que isso poderá representar como resultados.

Lado social

Em ‘O Outro Lado do Paraíso’, a gravação do casamento de Mercedes (Fernanda Montenegro) e Josafá (Lima Duarte), nesta semana, vai movimentar o elenco inteiro da novela. Algo simples, mas marcante. Ainda não tem data para ir ao ar.

Posição a respeito

Ainda que Roberto Justus se responsabilize pela compra do formato e também viabilize toda parte comercial, a Record não tem interesse em voltar a apresentar ‘O Aprendiz’. Pelo menos é a posição que a sua direção, data hoje, tem a respeito do assunto. O contrato entre as partes vale até a metade deste ano.

Vitória Strada pronta para cena do casamento de Celina (Bárbara França) e Artur (Guilherme Leicam), em ‘Tempo de Amar’. Quinta, no ar.

Bate – Rebate

Marcelo Zanini vai apresentar o “Aparecida Debate”, todas as noites de quarta-feira, a partir de 4 de abril, na TV Aparecida.

O Esporte Interativo está anunciando para esta segunda, seis da tarde, no Museu do Futebol, uma resenha de lançamento do programa “10 x 10”...

... É aquele que irá reunir os principais camisas 10 do futebol...

... Mas que só será levado ao ar no mês de maio.

Fernanda Rodrigues voltou a participar das gravações de “O Outro Lado do Paraíso” na semana passada...

... Agora bem mais loira do que antes.

Vale destacar: “Tempo de Amar”, em sua reta final, teve mais um trabalho primoroso de direção do Jayme Monjardim...

... O público da novela, em toda a sua exibição, pode perceber o trabalho de dedicação em cada uma das cenas.

Não sei se de público, mas com toda certeza o filme “Nada a Perder”, sobre a vida de Edir Macedo promete ser mais um estouro de bilheteria...

... O lançamento nacional está confirmado para o próximo dia 29.

Licença: hoje, na Leitura Megastore, do Shopping Pátio Savassi, em Belo Horizonte, a partir das 18h30, lançamento da “Biografia da Televisão Brasileira”.

C´est fini

Na quinta-feira agora, a rádio Globo irá inaugurar os seus novos estúdios em São Paulo. Trocará o tradicional endereço da rua das Palmeiras, por modernas instalações em um prédio da avenida Roberto Marinho, no Brooklin. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!