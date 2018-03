SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um avião da companhia bengalesa US-Bangla Airlines caiu nesta segunda-feira perto do aeroporto de Katmandu, onde deveria pousar, anunciaram as autoridades do Nepal. "Estamos tentando apagar as chamas e socorrer os passageiros", afirmou à AFP Prem Nath Thakur, porta-voz do aeroporto.