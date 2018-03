Lucrécia flagra Catarina e Rodolfo juntos em 'Deus Salve o Rei'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Amália (Marina Ruy Barbosa) intervém no julgamento de Afonso (Rômulo Estrela) em favor do amado. Rodolfo (Johnny Massaro) orienta Petrônio (Leandro Daniel) e Orlando a conseguirem um homem capaz de levar Lucrécia (Tatá Werneck) a cometer adultério, para que possa se separar da esposa. Betânia pede a Brumela para contratar Ulisses (Giovanni de Lorenzi) como assistente de cozinha. Orlando disfarça quando Lucrécia confessa que sente falta da amizade do conselheiro. Amália percebe a frieza de Levi. Rodolfo nomeia Ícarus como guarda-costas de Lucrécia. Matilda descobre que Hélvio era casado e tinha cinco filhos. Afonso desconfia de Virgílio (Ricardo Pereira) ao ver que o comerciante conseguiu abrir nova loja de tecidos. Heráclito compra na loja de Virgílio e manda colocar na conta do castelo. Lucrécia flagra Catarina e Rodolfo no jardim do castelo.