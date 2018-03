Johnny, irmão de Mariano, chega à cidade em 'O Outro Lado do Paraíso'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Clara (Bianca Bin) aceita se casar com Renato (Rafael Cardoso) e conta para Patrick (Thiago Fragoso). Karina (Malu Rodrigues) afirma a Diego (Arthur Aguiar) que o filho que espera é seu e os dois marcam o casamento. Elizabeth (Glória Pires) confidencia a Clara que desconfia de Renato. Xodó (Anderson Tomazini) se declara para Cleo (Giovana Cordeiro). Diego diz a Karina que não pretende dormir com ela. Sophia (Marieta Severo) arma com Amaral (Sergio Fonta) a compra da esmeralda gigante, e Lívia (Grazi Massafera) incentiva Gael (Sérgio Guizé) a denunciar a mãe para Clara. Zé Victor (Rafael Losso) discute com Mariano (Juliano Cazarré). Johnny (Bruno Montaleone), o irmão de Mariano, chega à cidade. Patrick (Thiago Fragoso) confessa a Adriana (Júlia Dalavia) que é apaixonado por Clara. Gael se declara para Clara e o alerta sobre Renato. Gustavo (Luis Melo) é afastado do cargo de Juiz. Nádia (Eliane Giardini) provoca Gustavo com Odair (Felipe Titto). Rafael (Igor Angelkorte) questiona Renato sobre seu interesse pelas esmeraldas de Clara. Com a ajuda de Gael, Clara, Patrick e Bruno (Caio Paduan) flagram Sophia tentando vender a esmeralda ilegalmente.