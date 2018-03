Queda de ponte interrompe trânsito na BR-265 em MG

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A BR-265 está totalmente interditada devido à queda de uma ponte, no km 300, em Nazareno (237 km de Belo Horizonte). O desabamento ocorreu na madrugada deste domingo (11) devido a forte chuva que atingiu a região. Segundo o Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), a via é uma das mais movimentadas da região e a principal ligação entre as rodovias BR-040 e BR-381. Os motoristas que trafegam pela região têm como alternativas utilizar as rodovias BR-267 e BR-494. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) não recomenda o desvio por estradas vicinais da região pois sofreram estragos com a chuva.