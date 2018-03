Patrícia, Caruso e Diego vão ao paredão no BBB 18

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O paredão desta semana no BBB 18 é, nas palavras de Tiago Leifert, uma vingança ao paredão da semana passada (Gleici, Paula e Mahmoud). Ou seja, desta vez, quem terá que disputar os votos do público são a turma rival, de Patrícia, Diego e Caruso. Na formação de paredão, o anjo Wagner deu a imunidade para Viegas para selar a paz. Os dois amigos haviam brigado e trocado acusações durante a semana, mas se resolveram em uma DR durante o almoço do anjo. "Ele é um cara que eu sei que posso contar em todos os momentos aqui na casa", se declarou Wagner ao amigo. Em seguida, as líderes Paula e Jéssica indicaram Caruso. Patrícia já havia sido indicada por Gleici na sexta (9). Diego, na hora de dar seu voto, disse já esperar a indicação. "Que venha mais um paredão", disse ele no confessionário. QUEM VOTOU EM QUEM Caruso vota em Jéssica Viegas vota em Jéssica Família Lima vota em Diego Gleici vota em Diego Diego vota em Breno Breno vota em Diego Wagner vota em Diego Patrícia vota em Breno Kaysar vota em Wagne