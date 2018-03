De improvisado a reserva, Mantuan encanta Carille no Corinthians

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fábio Carille levou a campo um time misto no domingo (11) para a partida entre Corinthians e Botafogo-SP, fora de casa, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Mantuan foi um dos titulares, fez sua estreia entre os 11 iniciais com a camisa do clube alvinegro e recebeu muitos elogios do treinador após a vitória por 2 a 0. "O que me deixa feliz foi a estreia do Mantuan, um menino que a gente acompanha há muito tempo, que no ano passado sofreu com cirurgia. Vem e faz um jogo tranquilo. Parece que é titular, que já fez vários jogos, bem maduro, cumprindo as funções, marcando e saindo para jogar. Isso me deixa orgulhoso", disse o técnico. O jogador de 21 anos foi bem na partida disputada no estádio Santa Cruz, chegou à área adversária para finalizar e foi muito acionado durante os 90 minutos. "Tranquilo com a bola no pé, bem posicionado na hora de marcar. Um menino que já jogou ali na base, depois passou a ser volante, polivalente, pode fazer mais funções. Mas no início do ano tivemos uma conversa com ele e defini que é o lateral reserva do Fagner. Fez partida boa junto dos demais jogadores", afirmou. O curioso é que o "reserva de Fagner", na verdade, está jogando improvisado na lateral direita. Mantuan é volante, subiu aos profissionais nesta posição e foi um dos destaques do Corinthians na conquista da Copa São Paulo 2017 jogando justamente no meio-campo. Porém, com Carille, ele ganhou mais espaços pelo lado do campo. Viu Léo Príncipe, que é lateral de origem, perder espaço e recentemente passou a vestir a camisa 2 do clube alvinegro. PEDRINHO SE DESTACA Outro jovem das categorias de base que jogou bem contra o Botafogo-SP foi Pedrinho. O meia de 19 anos vem sendo cada vez mais pedido pela torcida e, no domingo, entrou no lugar de Romero no segundo tempo. Foi dele a assistência para o golaço de Gabriel nos minutos finais. O camisa 38 deu belo lançamento por cima e viu o volante tocar com categoria na saída do goleiro Tiago Cardoso.