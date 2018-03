(foto: Arquivo Bem Paraná)

A segunda-feira,12, começou com o sol a pino. Por volta das 9 horas, os termômetros já marcavam 24ºC em Curitiba, segundo o Instituto de Meterologia Simepar. E hoje à tarde a temperatura deve passar os 30º C.

De acordo com a precisão,passa pelo mar uma frente fria nesta segunda-feira na altura do sul do Brasil. No Paraná a nebulosidade será mais presente no sul e no leste, enquanto as temperaturas se elevam mais até a tarde entre o oeste e o norte.

Com isto, chuvas em áreas bem isoladas são previstas, principalmente no sul e em parte do leste do Estado, embora também sejam esperados alguns eventos de chuva de curta duração nos demais setores paranaenses.

O boletim do Simepar apontan que as temperaturas se elevam rapidamente em praticamente todas as regiões nas próximas horas por causa do predomínio de sol, a exceção é a região litorânea que tem uma maior cobertura de nuvens e demora um pouco mais para fazer calor. Por enquanto só há registro de chuva em Santa Catarina.