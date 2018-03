SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mara Maravilha levou uma suspensão de Silvio Santos durante o "Jogo dos Pontinhos" exibido neste domingo (11). O "patrão" afirmou que ela estava querendo "aparecer mais do que os outros", e decidiu retirá-la da gravação. "Todo mundo quer aparecer nesse programa, vou ter que fazer uma limpeza. Vou tirar a Mara Maravilha. Mara, você está suspensa, pode ir embora. Está querendo aparecer mais do que os outros. Fabiano [diretor], ela está suspensa. Só ela quer aparecer, só ela quer falar", declarou Silvio.

Mara levou toda a situação na brincadeira. "Faz rodízio [de apresentadores]. Ah, vou embora! Vou, mas eu volto. Ah, gente! Vou ficar aqui com as bailarinas", disse ela, que se sentou ao lado das dançarinas do programa. Foi então que Silvio chamou um segurança para retirar a apresentadora do recinto, levando a plateia à loucura. Mara pediu então que o segurança a levasse no colo, e ele a carregou para fora do estúdio. Ao verem que Mara estava sendo retirada, Lívia Andrade e Carlinhos Aguiar comemoraram com um "high five". Mara não retornou mais ao palco até o fim do quadro.

PATADA

Após ser retirada da atração do "Programa Silvio Santos", Mara ainda levou uma patada de Lívia Andrade. Questionada por Silvio como está sendo conviver com a apresentadora no "Fofocalizando", que as duas apresentam, Lívia disse que "está difícil". "Uma hora ao vivo de provocações. Ela tenta, ela tenta. Só que ela tenta, e quem chora todo dia aqui é ela, e eu vou para casa feliz da vida. Atura ou surta, bebê. Plantou, agora colhe", disparou Lívia.

Segundo informou Ricardo Feltrin, colunista do UOL, as duas vêm se ameaçando e deixando o clima nos bastidores do SBT pesado. A briga ficou tão séria, que as duas já não querem dividir o mesmo ambiente.