Encenação chama a atenção para os perigos do tráfico de pessoas

Redação Bem Paraná com assessoria

12/03/18 às 10:32 - Atualizado às 10:40 Redação Bem Paraná com assessoria

(foto: Chico Camargo/CMC)

Os corredores da Câmara Municipal de Curitiba foram o palco para uma encenação sobre o tráfico de pessoas. Duas atrizes, amarradas por cordas no pescoço, simulando uma coleira, eram carregadas por dois homens. Nas mãos das moças, os dizeres "Mãe, um moço me achou linda e disse que posso ser uma modelo internacional". A frase faz alusão a uma das formas mais comuns de aliaciamento de mulheres para o mercado do tráfico humano.

A aborgadem é usada e, através de falsas promessas, meninas acabam deixando a casa dos pais e fogem. Ao chegar ao local prometido descobrem que foram usadas. A maioria acaba por ser obrigada a se prostituir, por medo de serem presas ou por terem vergonha de contar à família o que houve. Quando chegam ao destino, os traficantes costumam tomar os documentos destas jovens como garantia para o pagamento da dívida que teriam feito por conta do valor das passagens e estadia.

O tema foi debatido, em primeira discussão na Casa nesta segunda-feira, 12. Os vereadores apreciaram o projeto de lei ordinária 0005.00267.2017, de autoria do parlamentar Thiago Ferro (PSDB), que institui o mês "Julho Azul", como o objetivo de ampliar o conhecimento e mobilizar a sociedade para o enfrentamento ao tráfico de pessoas.