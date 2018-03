Chuvas deixam mais dois mortos em Petrópolis, na região serrana do Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Duas pessoas morreram devido a um deslizamento de terra em Petrópolis, na região serrana, na manhã deste domingo (11). Eloitson Antonio, de 44 anos, e Maria Aparecida, de 34, estavam dentro de casa quando ela foi atingida por uma queda de barreira, provocada pelas chuvas que caíam desde a tarde de sábado (10) no na cidade. As informações são da Agência Brasil. De acordo com os bombeiros, o quartel local foi acionado por volta das 10h00 de domingo (11), para atender à ocorrência no bairro Alto Independência. Na última quinta-feira (8), as chuvas já tinham provocado um deslizamento de terra que matou uma criança de 7 anos, no Morro do Queronse, no distrito de Posse. Na ocasião, uma mulher também ficou ferida.