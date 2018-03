Instituto Municipal de Turismo abre 178 vagas em feiras de bairros

(foto: Bem Paraná)

O Instituto Municipal de Turismo lançou o novo edital para as Feiras de Bairros. São 178 vagas para artesanato e artes plásticas em 16 feiras. O cadastramento será feito exclusivamente na sede do Instituto, no Palacete Wolf (Praça Garibaldi, 7, São Francisco), nos dias 26 e 27 de março, das 9h às 12h e das 14h às 17h.

O cadastro deverá ser feito pessoalmente ou por procurador com o documento de identidade do interessado. O candidato poderá concorrer em até duas categorias para artesanato e duas para artes plásticas. Ele deve apresentar três amostras de produtos para cada categoria.

Serão preenchidas 168 vagas de artesanato, distribuídas em barracas individuais de 16 Feiras de Artesanato de Bairros. Também há dez vagas para artes plásticas, distribuídas em cavaletes individuais na Feira de Arte Luiz Xavier, no Centro.

Os candidatos serão convocados por ordem de classificação e terão licença de funcionamento para exposição a partir de abril de 2018. A licença tem a duração de nove meses, podendo ser renovada de acordo com a legislação vigente.

No cadastramento o candidato deverá apresentar:

a) original da Cédula de Identidade;

b) original do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

c) comprovante de residência, endereço e local de produção atualizado (máximo três meses) preferencialmente em nome do candidato;

d) certidão de regularidade de tributos municipais do Município de Curitiba.