Polícia encontra maconha dentro de para-choque de carro em Céu Azul

(foto: PRF-PR)

A Policia Rodoviária Federal (PRF), apreendeu 38 quilos de maconha que estava sendo transportada no interior de um automóvel em Céu azul, na BR 277. Um jovem de 20 anos de idade foi preso por tráfico de drogas.

Por volta das 15h10 de domingo (11), a equipe PRF abordou um veículo fiat/uno com placas do Município de Videira/SC, conduzido por um jovem de 20 anos de idade.

No decorrer da fiscalização foram localizados 42 tabletes de maconha escondidas no para-choque dianteiro, nas laterais e no interior dos bancos dianteiro e traseiro do veículo.

Indagado sobre a origem da droga, o jovem informou que teria trazido o veículo no dia de anterior de Chapecó/SC até Foz do Iguaçu/PR, que o deixou em um posto de combustíveis que não soube informar o nome. Pegou o veículo horas depois já carregado e o levaria de volta à Chapecó.

Diante dos fatos, o rapaz foi preso pelo crime de tráfico de drogas. Ocorrência encaminhada à Polícia Civil em Matelândia para os procedimentos cabíveis.

Leia mais no Blog Plantão de Polícia.