(foto: Lucas Figueiredo;CBF)

SÉRGIO RANGEL RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O técnico da seleção brasileira, Tite, convocou 25 jogadores que vão disputar os amistosos contra a Rússia e Alemanha, neste mês. As novidades são o atacante Willian José, do Real Sociedad, o meia Talisca, do Besiktas, e o goleiro Neto, da Valência. Essa é a última lista antes do treinador chamar os 23 atletas que vão disputar a Copa do Mundo. A convocação final será feita no início de maio.

A data ainda está indefinida. "Willian José faz duas grandes temporadas na Real Sociedad, desenvolvimento grande como atleta, com jogo combinado. Talisca tem finalização de média distância, bola aérea, imposição física que pode emprestar virtude contra defesas com linha de cinco ou quatro. Isso não quer dizer que Giuliano, Lucas Lima e Diego estão fora. Absolutamente. Não há uma situação definitiva, há margem de disputa", disse Tite, na manhã desta segunda (12).

Na última convocação do ano passado, ele já havia chamado 25 jogadores para ampliar os testes. Neymar, que se recupera de cirurgia no pé direito, está fora dos amistosos. O primeiro jogo será contra a Rússia, dia 23, em Moscou. O último será contra a Alemanha, no dia 27, em Berlim. será a primeira vez que as duas seleções se enfrentam desde a goleada por 7 a 1 imposta pelos alemães no Mundial de 2014. Tite ainda tem sete vagas em aberto no grupo. No período de treinamento nos dois países, o técnico quer testar suas dúvidas.

GOLEIROS

Alisson (Roma) Neto (Valencia) Ederson (Manchester City) LATERAIS Daniel Alves (PSG) Fagner (Corinthians) Marcelo (Real Madrid) Filipe Luís (Juventus) ZAGUEIROS Marquinhos (PSG) Miranda (Inter de Milão) Thiago Silva (PSG) Pedro Geromel (Grêmio) Rodrigo Caio (São Paulo) MEIAS Casemiro (Real Madrid) Fernandinho (Manchester City) Fred (Shakthar Donetsk) Paulinho (Barcelona) Giuliano (Fenerbahçe) Renato Augusto (Beijing Guoan) Talisca (Besiktas) ATACANTES Philippe Coutinho (Barcelona) Willian (Chelsea) Douglas Costa (Juventus) Taison (Shakhtar Donetsk) Gabriel Jesus (Manchester City) Roberto Firmino (Liverpool) Willian José (Real Sociedad