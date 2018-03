Portos do Paraná participam da feira Intermodal 2018

(foto: APPA)

A Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (Appa) e outras 30 empresas parceiras que atuam no setor portuário do Paraná participam juntas da 24ª Intermodal South América, uma das principais feiras de logística, transporte de cargas e comércio exterior do mundo. O evento começa nesta terça (13) e segue até quinta-feira (15), no São Paulo Expo, na capital paulista. A feira reúne mais de 500 expositores de 20 países que trabalham na área de logística.

Na Intermodal, os portos do Paraná vão apresentar projetos e ações que garantiram um crescimento duas vezes maior ao da média nacional, além do primeiro lugar no Brasil no Índice de Desempenho Ambiental da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq).

De acordo com o diretor-presidente da Appa, Luiz Henrique Dividino, o Porto de Paranaguá traz para esta edição da feira, pela primeira vez, um portfólio de investimentos públicos e privados que contrastam com o cenário nacional. “O Porto de Paranaguá está operando com a sua capacidade máxima. Os investimentos públicos trouxeram segurança para a iniciativa privada, que está investindo cerca de R$ 5 bilhões em Paranaguá”, disse Dividino.

“Nos preocupamos em dar aos operadores dos portos e demais usuários condições de alcançarem melhores resultados e nível de atendimento. É isso que, respaldados por nossos números e projetos, nossos parceiros na Intermodal vão poder apresentar para fechar novos negócios”, completou o diretor-presidente.

PALESTRAS - Estão programadas duas palestras envolvendo o Porto de Paranaguá na Intermodal 2018.

Na terça-feira (13), às 13h30, acontecerá na Arena 3 (Global Supply Chain) a palestra “Porto de Paranaguá um Case de Sucesso em Sustentabilidade”. O tema será apresentado pelo diretor de Meio Ambiente da Appa, Bruno da Silveira Guimarães; pelo engenheiro florestal e especialista em Análise Ambiental e Gestão Portuária, Pedro Luiz Fuentes Dias, e pelo especialista em Análise Ambiental e Gestão Portuária, André Luis Tadeu Olivo Wolinski, da ALBriggs Defesa Ambiental.

Na quinta-feira (15), às 15h25, acontece na Arena 1 a palestra sobre “Logística para Maior Eficiência no Escoamento de Grãos”.

O tema será apresentado pelo diretor-presidente da Appa, Luiz Henrique Dividino; pelo secretário de Estado da Infraestrutura e Logística do Paraná, José Richa Filho, e pelo diretor-presidente da Ferroeste, João Vicente Bresolin Araújo.

Dividino, adianta um pouco do que será abordado em sua apresentação. Ele destaca que nos últimos sete anos, o Corredor de Exportação do Porto de Paranaguá foi o terminal graneleiro que mais recebeu investimentos no País. “Reformamos todo o cais de atracação, dragamos os berços, possibilitando atender maiores navios. Adquirimos quatro novos shiploaders, no lugar de antigos equipamentos da década de 70, resultando em ganhos de produtividade superiores a 30%” salientou.

Ele mencionou também a implantação de novas moegas, sistemas de automação, melhoria dos níveis de manutenção preventiva. “Isso trouxe um salto de movimentação do corredor de exportação de 12 milhões de toneladas, em 2012, para cerca de 17 milhões de toneladas em 2017”, completou Dividino.

PARCEIROS – Estarão presentes na Intermodal 2018, no estande da Appa, as empresas Cargill, Coamo, Cotriguaçu, Interalli, Harbor, Imcopa, Marcon, União Vopak, Cattalini, LD Com, SGN Novo Porto, Rocha Log, Pasa, Martini Meat / Ritmo, Gransol, AllBrigs, Cimbesul , AGTL, Centro Sul, Fospar, Mosaic, TCP, Klabin, Cia Ambiental, Céu Azul, Ponta do Félix, Fortesolo, Tibagi, Multitrans, Potencial Biodiesel, Ferroeste e Bunge.