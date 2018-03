Campeonato Grego é suspenso após dirigente invadir campo armado

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um dia depois de Ivan Savvides, presidente do PAOK, invadir armado o gramado do estádio Toumbas, em Thessaloniki, o futebol no país parou. Nesta segunda-feira (12), o Ministério da Cultura e dos Esportes anunciou a suspensão do campeonato local em virtude do comportamento do dirigente, que foi contido ao ameaçar sacar o revólver enquanto se dirigia na direção do trio de arbitragem. "Decidimos interromper o campeonato. A competição não vai ser iniciada antes de termos um quadro claro de mudança nas condições e nas regras, com todos concordando", afirmou o ministro Georgios Vassiliadis, responsável pela pasta dos esportes no país. Embora o ministério do esporte não tenha se referido diretamente ao comportamento de Savvides, o caso da invasão do dirigente armado serviu como desculpa para a paralisação da competição. O presidente do PAOK invadiu o gramado na partida do último domingo contra o AEK. Não foi o primeiro caso de violência recente no país europeu. O PAOK, inclusive, já perdeu três pontos neste Campeonato Grego depois de torcedores do clube atingirem Óscar Garcia, técnico do Olympiacos, com um rolo de papel higiênico. Terceiro colocado no Grego, o PAOK se sentiu prejudicado por um lance ocorrido no fim do jogo contra o AEK, líder da competição. O duelo estava empatado sem gols até que Fernando Varela anotou de cabeça o gol da vitória. O árbitro Georgios Kominis, após primeiramente validar o gol, voltou atrás e decidiu pela anulação do lance por impedimento. A decisão revoltou Ivan Savvides, que entrou no gramado e ameaçou sacar uma arma ao se aproximar da arbitragem. Seguranças impediram qualquer ação mais hostil do dirigente, que teve prisão decretada nesta segunda-feira (12).