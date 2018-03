O Centro de Criatividade do Parque São Lourenço está com as inscrições abertas para 18 cursos permanentes em variadas modalidades e a preços acessíveis. Escultura, cerâmica, marcenaria, mosaico, violão, teatro e yoga são algumas das opções oferecidas. As inscrições devem ser feitas no local, no dia do curso (horários abaixo).

Funcionando como um laboratório de criação, com diversos ateliês, o Centro de Criatividade abriga o Teatro Cleon Jacques, espaço alternativo para as artes cênicas, o Ateliê de Escultura e a Casa da Leitura Augusto Stresser, unidade dedicada à literatura.

O Centro de Criatividade também dispõe de salas de exposições temporárias. Possui aproximadamente 2.400 metros quadrados de área construída e forma o principal equipamento do Parque São Lourenço, numa área total de 230 mil metros quadrados.

Centro de Criatividade

Inaugurado em 14 de dezembro de 1973, nas antigas instalações da fábrica de cola e beneficiamento de couro Boutin, o Centro de Criatividade de Curitiba foi um marco das inovações culturais vividas pela cidade naquela década.

O espaço tornou-se um importante núcleo de discussão de arte e cultura. Abrigou os primeiros ateliês e mostras de gravuras, por onde passaram grandes artistas e nomes reconhecidos no cenário nacional. Ainda hoje funciona com o objetivo de estimular a criação e é considerado um importante centro de pesquisas e de desenvolvimento da criatividade em suas mais variadas formas.

Para chegar ao local de ônibus, é preciso optar por uma dessas linhas: Interbairros II, Abranches, Chaparral, Vila Suissa, Mateus Leme, Água Verde/ Abranches (via Almirante Tamandaré). O espaço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 21h; e aos sábados, das 8h30 às 12h e 13h às 16h.

Local: Rua Mateus Leme, 4.700 - Parque São Lourenço

Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 21h; aos sábados, das 8h30 às 12h e 13h às 16h

Secretaria de cursos (informações): 3313-7192/3313-7193

E-mail: centrodecriatividade@fcc.curitiba.pr.gov.br

CURSOS PERMANENTES 2018

ATELIÊ DE ESCULTURA

Elvo Benito Damo - Formação, pesquisa e apoio a escultores

De segunda à sexta, das 9h às 17h

Mensalidade: R$ 75

Adultos acima de 18 anos

CERÂMICA

Paulo Oberik

Segundas, das 8h30 às 11h30, 14h às 17h, 17h às 20h

Mensalidade: R$ 95

Adultos acima de 15 anos

CERÂMICA

Ângela Gee

Terças, das 9h às 12h. Sextas, das 9h às 12h e das 14h às 17h

Mensalidade: R$ 80

A partir de 13 anos

CERÂMICA para ESCULTORES

Ângela Gee

Quarta , das 9h às 12h

Mensalidade: R$ 80

Adultos acima de 18 anos

DANÇA DE SALÃO

Maykon Correa

Segundas, das 19h às 20h30

Mensalidade: R$ 110 (dupla) e R$ 75 (individual). Oferece aula experimental

A partir de 14 anos

DESENHO ARTÍSTICO E PREPARATÓRIO PARA VESTIBULAR

Tania Maria dos Santos

Básico e avançado

Sábados, das 10h às 12h e das 13h30 às 15h30

Mensalidade R$ 75

A partir de 13 anos

DESENHO ARTÍSTICO

Regina Tenius

Segundas, das 9h30 às 11h30, das 14h às 16h, das 16h às 18h e das 18h30 às 20h30

Mensalidade: R$ 75

A partir de 13 anos

LUTERIA

Bogdan Skorupa Ribeiro dos Santos

Terças, das 14h às 17h e das 17h30 às 20h30

Mensalidade: R$ 170,00

A partir de 15 anos

MARCENARIA

Eliane Jacira da Cruz (somente para mulheres)

Segundas e quartas, das 9h30 às 12h

Mensalidade: R$ 170 (2x por semana) e R$ 85 (1 x por semana)

Sábados, das 9h às 14h

Mensalidade: R$ 170

A partir de 15 anos

MARCHETARIA

Rogério Gandin

Terças e quintas, das 18h às 20h

Mensalidade: R$ 115 (2x por semana)

R$ 75 (1x por semana)

A partir de 14 anos

MOSAICO

Patrícia Ono

Terças ou quintas, das 9h às 12h, das 14h às 17h ou das 18h ás 21h. Sábados: 9h às 12h

Mensalidade: R$ 105 (1x por semana)

A partir de 14 anos

OFICINA DE ARTES INFANTO-JUVENIL

Regina Tenius

Quintas, das 9h30 às 11h30 e das 14h às 16h

Mensalidade: R$ 75

Infantil de 6 a 12 anos

PINTURA EM TELA

Vivien Zanlorenzi

Quartas, das 9h30 às 11h30

Mensalidade: R$ 75

Para adultos

PINTURA EM TELA / História da Arte

Regina Tenius

Quartas, das 14h às 16h, das 16h às 18h ou das 18h30 às 20h30

Mensalidade: R$ 75

A partir de 14 anos

RESTAURO EM MADEIRA E MÓVEIS

Eliane Jacira da Cruz

Segundas e quartas, das 9h30 às 12h (somente para mulheres)

Segundas e quartas, das 14:h30 às 17h ou das 18h30 às 21h

Mensalidade: R$ 160 (2x por semana) ou R$ 80 (1 x por semana)

A partir de 15 anos

TEATRO

Adriana Teles

Sábados, das 9h às 11h (intermediário, de 13 a 15 anos) e das 11h às 13h (iniciante, de 10 a 12 anos); quarta-feira, das 19h às 21h (adultos, a partir de 15 anos)

Mensalidade: R$ 75

VIOLÃO POPULAR

Filipe Nadolny

Terças, das 14h às 20h (1h/aula)

Mensalidade: R$ 75

A partir de 10 anos

VIOLÃO POPULAR

Jean Gabriel

Sextas, das 9h às 12h, das 14h às 18h ou das 18h30 às 20h30 (1h/aula)

Mensalidade: R$ 75

A partir de 10 anos

VIOLINO

João Lucas Rauta

Segundas, das 9h30 às 12h ou das 13h às 19h30; terça, das 8h30 às 12h ou das 13h às 18h30 (aulas individuais de 30 minutos)

Mensalidade: R$ 75

A partir de 7 anos.

YOGA

Guilherme Nievola Neto

Terças e quintas, das 8h30 às 9h30 ou das 9h30 às 10h30

Mensalidade: R 125 (2x por semana) e R$ 95 (1 x por semana)

Oferece aula experimental

A partir de 14 anos

YOGA

Mariana Coelho Maximino

Terças e quintas, das 18h às 19h ou das 19h às 20h

Mensalidade: R$ 125 (2x por semana) e R$ 95 (1x por semana)

Oferece aula experimental

A partir de 14 anos