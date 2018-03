Kaysar pede para fazer sexo com Patrícia e família do sírio organiza votos contra cearense

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na madrugada desta segunda (12), Patrícia e Kaysar trocaram carícias no quarto submarino, onde dormiam Ayrton, Diego e Breno. "Me deu um fogo", afirmou a cearense após movimentar o edredom com o sírio. "Se a gente quiser transar, só fora daqui", continuou ela. Kaysar perguntou o motivo e Patrícia respondeu que não dá para ter relações sexuais dentro do confinamento. "Só colocar a camisinha. Pego minha arma e pronto. Vai que vai, toma que toma", rebateu o sírio. Porém, Patrícia insistiu que não faria sexo no programa pois o Brasil e seu filho estariam assistindo. "Para o papagaio não tem problema", disse o "brother". "Pois é, mas para mim não dá", finalizou a funcionária pública. Contudo, no início do mês foi Patrícia quem sugeriu a Kaysar que fizessem sexo e o sírio se demonstrou desconfortável com a situação. Os internautas chegaram a afirmar que a cearense estaria assediando-o e questionaram se ele se envolveu em um relacionamento abusivo. Após investidas de Patrícia, Kaysar chegou a se sentar e a gritar: "Por favor, faz o que estou te falando. Por favor, vai para sua cama. Deixa de conversa. Tem problema para mim. Chega, por favor." RELACIONAMENTO Com um "empurrãozinho" de Gleici, rolou beijo entre Kaysar e Patrícia no dia 2 de março. Patrícia, que há dias já investia no relacionamento, foi direta: "Você quer ou não quer?". O refugiado sírio desconversou, até que acriana Gleici se aproximou da dupla e juntou as cabeças até que o beijo saiu. O tio de Kaysar, Nacib, afirmou que não está gostando do relacionamento do sobrinho com Patrícia. "Não estou gostando nem um pouco, de jeito nenhum. Ele não poderia jamais ter se aproximado dela. Ela é uma influência negativa, completamente fora da casinha. Ele não gosta dela, está só carente. Ele foi influenciado por alguém, não foi pela naturalidade", afirmou ele. Patrícia está no paredão com Caruso e Diego e a família de Kaysar está fazendo campanha nas redes sociais para mandar a "sister" para casa nesta terça (13). Os moderadores do perfil oficial do sírio no Twitter estão organizando mutirões de votos contra a cearense.