Juízes param na quinta-feira em defesa do auxílio-moradia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Está prevista para quinta-feira (15) a paralisação do Judiciário pelo auxílio moradia, que será discutido pelo STF (Supremo Tribunal Federal) no dia 22 de março. A mobilização foi convocada pela Ajufe (Associação de Juízes Federais do Brasil) e teve aprovação de 81% dos mais de 1300 magistrados federais, segundo a instituição. Além de defender o benefício, a Ajufe afirma que a manifestação dos juízes federais é contra os ataques sofridos por magistrados que atuam no julgamento de grandes casos de corrupção, como os processos da Lava Jato. A Justiça do Trabalho também aderiu à paralisação. Em consulta organizada pela associação da categoria, 522 magistrados declararam apoio ao protesto e 280 disseram não.