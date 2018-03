Mulheres paranaenses gastam 19% menos que homens em juros e parcelas

Uma pesquisa da plataforma de empréstimo Just mostrou que no quesito dívidas as mulheres têm pagado menos juros do que os homens. O levantamento, feito com 113.900 pessoas, mostra que elas pagam, em média, um valor 11% menor do que o deles. Entre as paranaenses, a diferença é ainda maior, chegando a 19%.

Enquanto as mulheres da região desembolsaram R$ 345,01 em juros e parcelas de empréstimos e financiamentos, os homens se comprometeram com R$ 427,47 em despesas financeiras. O valor inclui desde o pagamento de cheque especial até financiamentos imobiliários e empréstimos.

Quanto as pessoas pagam de juros e parcelas?

Local Mulheres (em R$) Homens (em R$) Diferença Brasil 356,24 402,16 11% Paraná 345,01 427,47 19%

O caso do Paraná é interessante porque além de a diferença ser maior, o valor pago por elas é menor do que a média brasileira. No caso dos homens, o valor é maior do que a média do brasileiro.

“É um dado importante porque mostra que, apesar de outras pesquisas indicarem uma menor renda das mulheres, no ponto de dívidas elas têm se preocupado mais do que eles”, diz o diretor do Just, Bruno Poljokan. “Pagar juros no Brasil por um longo período, sobretudo em dívidas caras como cheque especial e rotativo do cartão, não é bom negócio para o bolso.”

Atualmente, os juros do cheque especial estão em 12,8% ao mês e a taxa do rotativo do cartão de crédito pode chegar a 14,1% ao mês, se a pessoa pagar menos de 15% da fatura ou ficar inadimplente. “É uma bola de neve que só tende a crescer conforme passa o tempo”, afirma.

Abaixo, algumas dicas para se livrar das dívidas:

1. Liste todas as dívidas

É complicado traçar um plano de pagamento se a pessoa não sabe exatamente quanto deve. O primeiro passo para sair das dívidas, portanto, é reconhece-las: listar todos os valores e credores.

2. Renegocie

Começando pelas dívidas com maior taxa de juros, a pessoa deve tentar a negociação. Ir pessoalmente é melhor do que negociar pelo site do credor, pois demonstra seu interesse em liquidar o débito. Antes da negociação já veja se você tem acesso a uma linha de crédito mais barata, como o consignado, empréstimo com garantia ou credito online.

3. Troque dívidas caras por uma mais barata

Tome um empréstimo mais barato para liquidar as dívidas e passar a pagar somente uma parcela, com menos juros. A sugestão é começar pelo consignado, que possui a menor taxa de juros do mercado. Se não tiver acesso a esta linha, tente um empréstimo com garantia (de imóvel ou automóvel) ou um empréstimo online. No Just, a taxa de juros começa em 1,9%, dependendo do perfil da pessoa.