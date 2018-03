Preparador físico da seleção vê 'lado bom' em lesão de Neymar

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Por causa da lesão, Neymar terminará a temporada europeia tendo disputado o menor número de jogos desde que chegou à seleção, em 2010. Por isso, o preparador físico Fábio Mahseredjian viu um ponto positivo na lesão do jogador. "Vamos encarar o lado bom desta história: no momento da apresentação, ele vai estar com uma carga de jogos muito menor se estivesse atuando. Preferíamos que ele não tivesse uma lesão deste tipo. O lado 'bom' é que ele não vai estar com uma carga de jogos elevada no momento da apresentação dele na seleção brasileira", disse o preparador físico nesta segunda (12), no Rio de Janeiro, durante convocação de Tite para amistosos contra a Rússia, no dia 23, e Alemanha, no dia 27. Antes de se lesionar, Neymar realizou 30 partidas pelo Paris Saint-Germain e seis pela seleção brasileira na temporada 2017/2018. Bem menos do que na anterior, quando só pelo Barcelona entrou em campo 45 vezes. Neymar nunca havia feito menos que 50 jogos na mesma temporada, considerando períodos equivalentes aos dos campeonatos europeus. O período em que o jogador havia realizado menos partidas foi entre os anos de 2015 e 2016, quando atuou 54 vezes, contando tanto os jogos pela seleção brasileira quanto os pelo Barcelona. Como retorna aos gramados apenas no fim de maio, o atleta não vai alcançar a marca de 50 jogos na temporada. Ele deverá voltar bem perto da estreia da seleção na Copa -o Brasil faz o primeiro jogo no dia 17 de junho, contra a Suíça, em Rostov. Neymar fraturou o quinto osso metatarso do pé direito no final do clássico do Paris Saint-Germain contra o Olympique de Marselha, válido pela 27ª rodada do Campeonato Francês. No sábado, 3 de março, o atacante foi submetido a uma cirurgia no quinto metatarso do pé direito. A intervenção durou cerca de uma hora e 15 minutos e terminou sem imprevistos.