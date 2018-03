Com final esgotada, Fifa reabre venda de ingressos para a Copa

FÁBIO ALEIXO MOSCOU, RÚSSIA (FOLHAPRESS) - A Fifa retomará nesta terça-feira (13) às 6h (de Brasília) a venda de ingressos para os jogos da Copa do Mundo da Rússia. Segundo a entidade, apenas duas das 64 partidas do torneio estão com ingressos esgotados: a final, no dia 15 de julho, em Moscou; e a partida entre Argentina e Islândia, no dia 16 de junho, quando o time de Messi fará suas estreia na Copa do Mundo, em Kaliningrado.

Segundo a Fifa, entradas para essas partidas ainda poderão voltar a ser comercializadas caso haja devolução de entradas por parte de patrocinadores ou desistências. Esta é a penúltima fase de venda de entradas para os torcedores que quiserem assistir à Copa do Mundo. A venda será feita por ordem de chegada no site tickets.fifa.com. Torcedores brasileiros compraram 24.656 entradas durante a terceira fase de venda, ficando atrás apenas de russos (197.832) e colombianos (33.048) entre os que mais adquiriram ingressos.

A Fifa informou também que após três fases de venda, 1,3 milhão de ingressos já foram vendidos. A expectativa do comitê organizador é que o público do Mundial seja de cerca de 3 milhões de torcedores. Há quatro ano, no Brasil, 2,3 milhões de ingressos haviam sido vendidos ao fim da terceira fase. O público total da Copa de 2014 foi de 3,4 milhões de pessoas. A quarta fase de venda para a Copa da Rússia vai até o dia 3 de abril. Em 18 de abril terá início a última etapa, que se estenderá até 15 de julho, data da final do Mundial.