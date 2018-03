Empresa Oi oferece 300 vagas em Curitiba

A BTCC Conexão Cliente, empresa do grupo Oi, está selecionando agentes de venda para sua unidade em Curitiba (PR). Ao todo, são mais de 300 vagas para início imediato, após a conclusão do processo seletivo. Os candidatos não precisam ter experiência profissional, desde que sejam maiores de 18 anos, tenham ensino médio completo, conhecimento básico em informática e disponibilidade para trabalhar nos períodos vespertino e noturno, em turnos que variam de 4:10 até 6:20.

A companhia oferece treinamento especializado e remunerado, vale transporte, vale refeição ou alimentação, auxílio creche, plano de saúde e outros benefícios. A BTCC Conexão Cliente promove oportunidade de crescimento, priorizando seus colaboradores no preenchimento de vagas internas e possui um plano de carreira para os colaboradores desenvolverem seus talentos, com promoção anual de aproximadamente 350 colaboradores do quadro geral. A empresa também está contratando Pessoas com Deficiência.

Os interessados devem acessar o site da empresa na internet em www.btcc.net.br e se inscreverem nas vagas disponíveis para CURITIBA.

