Operação investiga esquema de fraude em aposentadorias rurais de Alagoas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal deflagrou nesta segunda-feira (12) a Operação Terra Prometida, que investiga um esquema de fraude de aposentadorias de trabalhadores rurais. Pela manhã, mais de 80 policiais federais cumpriram 24 mandados judiciais, sendo três de prisões temporárias e 21 de busca e apreensão, nos municípios alagoanos de Delmiro Gouveia, Água Branca e Canapi. As informações são da Agência Brasil. A ação é um trabalho conjunto com a Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda e o Ministério Público Federal. Os crimes atingem, segundo nota da PF, benefícios relacionados a aposentadorias concedidas por idade, pensões por morte e salário-maternidade. As investigações foram iniciadas há dois anos, a partir de denúncias recebidas pela Coordenação-Geral de Inteligência Previdenciária, da Secretaria de Previdência, que realizou um levantamento das irregularidades desde 2012. Na avaliação preliminar, descobriu-se que o grupo criminoso vinha atuando há pelo menos cinco anos, formado por dois servidores públicos, dirigentes sindicais e intermediários. O grupo criminoso teria acarretado um prejuízo de mais de R$ 500 mil aos cofres públicos por meio de 21 benefícios obtidos de maneira fraudulenta. A estimativa é que esse valor chegue a mais de R$ 2 milhões quando acrescido do material apreendido na manhã de hoje. A desarticulação da quadrilha, complementou o comunicado da PF, proporcionará uma economia de mais de R$ 3 milhões em valores que seriam pagos futuramente aos supostos beneficiários. A PF informou que os suspeitos presos serão encaminhados para a sede da corporação em Maceió, onde serão indiciadas por estelionato cometido contra entidade de direito público, inserção de dados falsos no sistema de informações e formação de quadrilha, cujas penas somadas chegam a 14 anos de reclusão.