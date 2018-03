Avião cai perto de aeroporto no Nepal e deixa ao menos 50 mortos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um avião da companhia bengalesa US-Bangla Airlines caiu nesta segunda-feira (12) quando se preparava para pousar no aeroporto de Katmandu, capital do Nepal, matando ao menos 50 pessoas. O número de vítimas foi confirmado pelo porta-voz do Exército, Gokul Bhandari, que afirmou que ainda há nove desaparecidos. "As possibilidades de encontrar mais sobreviventes são pequenas pelo incêndio no avião", disse. Ele não especificou quantas pessoas foram resgatadas com vida, mas o avião Bombardier Dash 8 levava 71 pessoas a bordo, sendo quatro tripulantes e 67 passageiros -33 do Nepal, 32 de Bagladesh, um da china e um das Maldivas. A aeronave tinha saído de Daca, capital de Bangladesh, com destino a Katmandu. Não há informação sobre o estado de saúde dos feridos. Mais cedo, a agência de notícias Associated Press chegou a afirmar que eram 38 mortos, 23 feridos e dez desaparecidos. O diretor do aeroporto de Katmandu, Raj Kumar Chettri, afirmou que após receber autorização de pouso, o piloto do avião disse que continuaria voando em direção ao norte. Questionado pela torre de controle se havia algum problema, ele disse que estava tudo bem. Os controladores avisaram então que a aeronave estava alinhada de forma incorreta para o pouso, mas o piloto parou de responder. Na Sequência, o avião atingiu a cerca do aeroporto, o que o fez bater no chão e pegar fogo, segundo Chettri. "De repente o avião balançou de modo violento e ouvi uma grande explosão", disse à imprensa local Basanta Bohora, um dos sobreviventes. "Eu estava sentado próximo a uma janela e consegui escapar quebrando o vidro." Testemunhas disseram que o avião estava voando baixo e passando próximo das montanhas que cercam a cidade. Pouco depois, ouviram a explosão nas proximidades do aeroporto. Em 2012, a queda de um avião no mesmo aeroporto de Katmandu deixou 19 mortos.