Réver tem edema ósseo e desfalca Flamengo contra Emelec

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo fez o último treino antes da viagem para o Equador na manhã desta segunda-feira (12). O time rubro-negro não contará com o zagueiro Réver no importante duelo contra o Emelec-EQU, quarta-feira (14), às 21h45 (de Brasília), em Guayaquil. A vitória é fundamental para os cariocas no Grupo 4 da Copa Libertadores. Réver foi vetado pelo departamento médico em razão de um edema ósseo causado pela pancada na canela direita. A lesão aconteceu no clássico contra o Botafogo. O capitão será substituído por Rhodolfo, que formará dupla com o veterano Juan. "Conversei com o Réver. Infelizmente, ele ainda está com dores. É um jogo fundamental fora de casa e precisamos entrar para ganhar. Empatamos no Rio [2 a 2 com o River Plate-ARG] e precisamos buscar a vitória. Não será fácil, mas temos consciência da nossa obrigação", afirmou Rhodolfo. O técnico Paulo César Carpegiani tem uma dúvida para escalar os titulares. Everton Ribeiro e Willian Arão disputam vaga no meio de campo. A tendência é a de que o Flamengo entre para o importante compromisso com a seguinte escalação: Diego Alves; Rodinei, Juan, Rhodolfo e Renê; Jonas, Lucas Paquetá, Diego, Everton Ribeiro (Willian Arão) e Everton; Henrique Dourado. "Se o Arão entrar, ficamos um pouco mais defensivos. Ajuda na marcação. Se for um meia, seremos mais ofensivos. Temos uma equipe muito técnica e de qualidade. Todos se ajudam. Evoluímos. Trabalhamos com 11 atacando e defendendo", disse Rhodolfo.