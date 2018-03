Funcionários dos Correios entram em greve; veja como evitar problemas

(foto: Bem Paraná)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os funcionários dos Correios entraram em greve na noite deste domingo (11), por prazo indeterminado. O principal motivo apresentado pela Fentect, federação que reúne sindicatos da categoria, é a mudança no plano de saúde dos trabalhadores, que está em julgamento no TST (Tribunal Superior do Trabalho). A alteração defendida pela gestão da estatal retiraria pais, filhos e cônjuges do plano. Para evitar problemas com o pagamento de contas e entrega de encomendas, veja as dicas da Fundação Procon-SP e da Febraban (Federação Brasileira de Bancos): Caso sua fatura ou boleto bancário não chegue, o pagamento deve ser feito de qualquer forma. Caso isso ocorra, entre em contato com a empresa credora antes do vencimento para solicitar outra opção de pagamento, para evitar a cobrança de multas, o cancelamento do serviço ou a negativação do nome; As companhias que fazem a cobrança pelos Correios são obrigadas a oferecer alguma outra forma de pagamento (depósito, internet, sede da empresa etc). O cliente deve tentar negociar a isenção de taxas por atraso com a empresa e não com o banco. O consumidor que contratou uma entrega que não foi realizada tem direto a ressarcimento ou abatimento do valor pago. Se houve algum tipo de danos morais ou materiais pela falta da prestação do serviço, uma indenização pode ser pleiteada na Justiça. No caso de compra de produtos por canais virtuais, a empresa é responsável por encontrar uma forma alternativa de realizar a entrega do item no prazo previsto.