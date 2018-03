Ex-goleiro do Atlético-PR, Neto é convocado para amistosos da Seleção

(foto: Franklin de Freitas/Arquivo Bem Paraná)

Uma das novidades na lista de convocados para os amistosos da Seleção Brasileira contra Rússia e Alemanha, os dois últimos antes da Copa do Mundo, é o goleiro Neto, do Valência. Neto foi revelado no Atlético Paranaense em 2010 e, com destaque no Campeonato Brasileiro chegou a ser convocado duas vezes pelo então técnico da Seleção, Mano Menezes no mesmo ano.

Logo após ele foi negociado com a Fiorentina, da Itália. Neto ainda jogou na Juventus (Itália) e agora está no Valência.

Neto foi chamado como terceiro goleiro. Alisson (Roma) e Ederson (Manchester City) são os outros dois. A convocação foi uma surpresa, já que muitos achavam definido que Cássio do Corinthians, ou Marcelo Grohe, do Grêmio, seriam as opções como terceiro goleiro na Copa da Rússia.