Frase motivacional de Jéssica para Patrícia, no BBB 18, vira meme nas redes sociais 

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Graças a uma frase motivacional da líder Jéssica -que divide o comando da casa com Paula- para a emparedada Patrícia, o dia começou com diversão para os internautas e telespectadores do Big Brother Brasil 18, reality da Globo comandado por Tiago Leifert. No quarto submarino, Jéssica consolava a cearense, que foi indicada por Gleici à berlinda, após a acriana voltar de um "paredão pegadinha". "Tem uma frase que toda vez que eu tô muito triste, que eu tô passando por uma situação difícil, tipo essa tua, e que eu... Até na saída Lucas, de vez em quando eu repito, e eu vou te falar, que é uma frase que me faz muito bem e mostra como eu tenho um poder dentro de mim, uma coisa forte de mim, que é assim: 'Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai'." A "sister" ainda continuou: "Porque nós somos princesas, rainhas, guerreiras, só o fato de a gente ser mulher. Não que o homem não é. O homem é o seu rei também. Mas nós somos rainhas, nós temos um poder gigante de vencer as coisas. No Twitter, a reflexão foi parar, em tom de brincadeira, até na conta oficial do programa. Muitos usuários fizeram memes e montagens com a inspiração da participante. Há quem diga que a frase já pode revezar com os "bom dias" animados dos grupos de família no WhatsApp. "Cara, eu do nada lembro da cena da Jéssica falando 'levanta a cabeça princesa senão coroa cai' eu entro em crise sozinha, serio", divertiu-se um internauta. "Infelizmente esta princesa aqui não levantou a cabeça a tempo e a coroa tá rolando ladeira abaixo", disse outro usuário. "Eu quero responder 'levanta a cabeça, princesa' pra tudo", disse outra internauta. Mas, ao que parece, a frase em questão não é de autoria da própria Jéssica. Usuários do microblog lembraram que, em 2013, a americana Kylie Jenner deu conselho parecido aos seus seguidores. "Crying over a guy? Nah, pick your head up princess. Your tiara is falling" (Chorando por um cara? 'Nah', coloque sua cabeça para cima, princesa. Sua tiara está caindo", em tradução livre). O PAREDÃO DA SEMANA O paredão desta semana é, nas palavras de Leifert, uma vingança à berlinda da semana passada, que teve Gleici, Paula e Mahmoud. Ou seja, desta vez, quem terá que disputar os votos do público é exatamente a turma rival: Patrícia, Diego e Caruso. Na formação de paredão, o anjo Wagner deu a imunidade para Viegas para selar a paz. Os dois amigos haviam brigado e trocado acusações durante a semana, mas se resolveram durante o almoço do anjo. Em seguida, as líderes Paula e Jéssica indicaram Caruso. Patrícia já havia sido indicada por Gleici na sexta (9), quando voltou do "paredão pegadinha". Já Diego foi o mais votado da casa.