Pavón (foto: Reprodução/Bocajuniors.com.ar)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O treinador Jorge Sampaoli completou nesta segunda-feira (12) a lista de convocados à seleção da Argentina aos últimos amistosos do país antes da Copa do Mundo da Rússia. Depois de chamar os estrangeiros no último dia 1º, o técnico convocou atletas do futebol local, como os jovens Cristian Pavón e Lautaro Martínez, promessas de Boca Juniors e Racing.

Além da dupla de atacantes, Sampaoli chamou os meio-campistas Pablo Pérez (Boca) e Maximiliano Meza (Independiente), além do defensor Fabricio Bustos (Independiente). Com os cinco chamados, a lista para os jogos contra Itália e Espanha soma 27 atletas.

Chamaram a atenção as ausências de Pablo Dybala e Mauro Icardi, destaques de Juventus e Inter de Milão. Na ocasião da divulgação da primeira leva de convocados, Sampaoli explicou que queria aproveitar a oportunidade para novos testes. "Nós conhecemos o Dybala, Icardi e Gómez. Queremos aproveitar para avaliar outros jogadores. Essas duas partidas não serão conclusivas para nada", declarou.

Confira os jogadores relacionados:

Goleiros: Sergio Romero, Nahuel Guzmán e Wilfredo Caballero;

Defensores: Nicolás Otamendi, Gabriel Mercado, Nicolás Tagliafico, Marcos Rojo, Ramiro Funes Mori, Federico Fazio e Fabricio Bustos;

Meio-campistas: Marcos Acuña, Lucas Biglia, Javier Mascherano, Eduardo Salvio, Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Manuel Lanzini, Angel Di María, Ever Banega, Pablo Pérez e Maximiliano Meza;

Atacantes: Sergio Agüero, Lionel Messi, Gonzalo Higuaín, Diego Perotti, Lautaro Martínez e Cristian Pavón.