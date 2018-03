(foto: Daniel Castellano/SMCS)

A Prefeitura de Curitiba e a Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná) começaram, nesta segunda-feira (12/3), a contenção e recuperação do terreno inclinado que fica junto a pista na Rua João Dembinski, na CIC, próximo às ruas Dionízio Markovicz e José Correia Tramujas. A obra é feita por causa do processo de erosão junto à pista causado pelas chuvas fortes do início do ano.

Os trabalhos começam pelo terreno inclinado e incluem a pista e o passeio. O trecho da João Dembinski foi isolado com um tapume para garantir a segurança de moradores e dos veículos que ainda podem trafegar pela rua e para que as equipes possam dar andamento aos trabalhos de recuperação. O serviço terá duração de 90 dias, mas pode variar conforme as chuvas.

Técnicos do Departamento de Pontes e Drenagem da Secretaria de Obras e da Sanepar reuniram-se na João Dembinski. "As intervenções serão feitas em conjunto com a Sanepar", disse o diretor da Secretaria de Obras, Augusto Meyer Neto. O trabalho em conjunto é para proteger o talude e a tubulação que está no local.

Mayer explicou ainda que após o término dos trabalhos será feita a recomposição ambiental. O administrador regional da CIC, Raphael Kenji, também participou da reunião, assim como o gerente regional da Sanepar, Paulo Marini.

Desvios

Nos próximos dias, a rua terá bloqueio total e o principal desvio será feito pela Rua Clemente Ritz, que também precisou de intervenções recentemente para que as duas pistas pudessem funcionar plenamente.

A recomposição do talude na Clemente Ritz foi necessária porque o Ribeirão do Mueller, afluente do Rio Barigui, transbordou sobre a pista devido à chuva intensa nos dias 3 e 4 de março. Os trabalhos na Clemente Ritz estão sendo concluídos nesta segunda-feira (12/3).