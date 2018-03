Santa exige cuidado com torcedores na Ilha após confusão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santa Cruz informou nesta segunda-feira (12) que todos os 2.600 ingressos destinados ao setor de visitante da Ilha do Retiro para o clássico de quarta-feira (14), às 21h45, contra o Sport, pelas quartas de final do Campeonato Pernambucano, foram esgotados em poucas horas. Depois dos incidentes do jogo da última quarta-feira (7), quando 60 torcedores do Santa foram socorridos ainda no gramado da Ilha do Retiro por conta de uma confusão na arquibancada, o clube coral aproveitou a mensagem para pedir que o clássico ocorra em paz e os torcedores sejam bem tratados.

"Fica aqui registrado o nosso desejo e a nossa expectativa de ver a torcida coral sendo bem tratada na Ilha do Retiro, ao contrário do que aconteceu no último Clássico das Multidões. Esperamos que seja um jogo de paz", postou o clube coral. Sport e Santa Cruz se enfrentam em jogo único. Quem avançar encara Central-PE ou América-PE nas semifinais.

A CONFUSÃO

De acordo com relatos de pessoas presentes no estádio na última quarta-feira (7), os policiais usaram grande quantidade de gás de pimenta para intervir quando um torcedor tentou acender um sinalizador, objeto proibido em jogos de futebol. O homem, que estava na parte superior, correu arquibancada abaixo e fez com que os demais torcedores do Santa Cruz, desesperados, caíssem em uma espécie de avalanche e se espremessem contra a grade. A grade foi derrubada para que as pessoas atingidas pudessem sair para o campo, mas várias ultrapassaram a divisória mesmo sem necessidade. As ambulâncias não pararam de chegar ao estádio para atenderem aos torcedores.