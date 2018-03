Saiba mais sobre os agentes neurotóxico Novichok

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Novichok —agente identificado pelas autoridades britânicas no envenenamento do ex-espião russo Serguei Skripal e sua filha, Iulia— é uma série de substâncias tóxicas desenvolvidas pela União Soviética nos anos 1970 e 1980. Supostamente, são os mais letais agentes neurotóxicos jamais feitos. Algumas variantes são de cinco a oito vezes mais potentes que o VX -- substância usada para matar Kim Jong-nam, meio-irmão do ditador norte-coreano, Kim Jong-un, na Malásia. Em artigo publicado em 1992, o cientista russo Vil Mirzayanov informa muito do que se sabe sobre o Novichok —ele chegou a ser preso sob a acusação de ter revelado segredos de Estado, mas solto depois. Ele vive nos EUA hoje. O Novichok aparece em forma de um pó muito fino, em vez de gás ou vapor. Ele provoca a contração involuntária de todos os músculos, o que leva a uma falência cardíaca e respiratória. A morte é por insuficiência cardíaca ou por sufocamento, já que abundantes quantidades de secreções enchem os pulmões das vítimas.