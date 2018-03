Travessa Jesuíno Marcondes no Centro de Curitiba vai ter dia sem carro

(foto: Luiz Costa/SMCS)

Os carros que normalmente circulam pela Travessa Jesuíno Marcondes, entre o calçadão da Rua Comendador Araújo e a esquina com a Rua Vicente Machado, vão dar lugar nesta terça-feira (13/3) a barraquinhas de alimentos saudáveis. Das 9h às 17h, parte da tradicional via do Centro irá sediar o festival Comida de Verdade, que terá uma feira especial de venda de frutas, verduras e pescados, além de estandes de programas da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (Smab).

O festival, que só ocorre nesta terça, marca o início da programação especial da Smab em comemoração ao aniversário de Curitiba. “O prefeito Rafael Greca quer aumentar o consumo de frutas e verduras entre a população de Curitiba, bem como ampliar as ações de educação alimentar do município”, destaca Luiz Gusi, secretário municipal de Agricultura e Abastecimento.

Gusi lembra que uma das missões da Smab é inspirar a população a ter hábitos saudáveis e isso passa por uma boa alimentação e o correto aproveitamento dos ingredientes e o destino dos resíduos orgânicos. Por isso, o Comida de Verdade também irá divulgar programas da Prefeitura, como os Armazéns e Sacolões da Família, os cursos de educação alimentar e aproveitamento total do alimento e o apoio dado às hortas comunitárias através do Núcleo de Agricultora Urbana.

Hoje, o consumo de hortifrutigranjeiros por pessoa no Brasil é muito baixo, cerca de 170 gramas por dia. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o ideal seria o consumo de 400 gramas diárias.

A partir das 5 horas da manhã desta terça e durante toda a ação na Jesuíno Marcondes, equipes da Setran farão bloqueio do trecho onde ficará o festival.

No dia 28 de março, das 9h às 17h, o festival Comida de Verdade volta levar bancas de frutas, verduras e pescados para a Travessa Jesuíno Marcondes.

Menu especial

O festival também irá se espalhar pelos cinco restaurantes populares da Prefeitura. Ainda nesta terça-feira, a chef Manu Buffara irá finalizar o cardápio do Restaurante Popular do Capanema, reaberto em janeiro. O menu especial, que começa a ser servido às 11 horas, será o mesmo nas outras quatro unidades do programa (Matriz, Sítio Cercado, CIC/Fazendinha e Pinheirinho).

Como na unidade do Capanema não há cozinha, todo o preparo do menu pela chef será feito no restaurante do Pinheirinho, de onde saem diariamente as refeições servidas no espaço reinaugurado há quase três meses pelo prefeito Rafael Greca.

Todos os pratos seguem o princípio do programa da Prefeitura de oferecer refeições com baixo índice de gordura e com equilíbrio de nutrientes, como carboidrato, proteínas, fibras, vitaminas e minerais. No cardápio do dia, frango com quiabo, feijão caipira e duas saladas, uma de berinjela e abobrinha grelhadas e outra de batata doce.

Os restaurantes populares são frequentados, diariamente, por 4,7 mil pessoas, que têm acesso a um cardápio balanceado, a R$ 2, incluindo sobremesa. Os locais ficam abertos para almoço de segunda a sexta-feira, das 11h às 14h.

Programação

Até o começo de abril, a Smab preparou uma extensa programação de eventos voltada a alimentação saudável. Aulas shows em feiras, mercados e armazéns da família e cursos de aproveitamento total do alimento serão oferecidos gratuitamente. Saiba mais sobre a programação.

Serviço

Festival Comida de Verdade

Data: terça-feira (13/3)

Horário: das 9h às 17h

Local: Travessa Jesuíno Marcondes, entre o calçadão da Comendador Araújo e a esquina com a Vicente Machado (em frente a Caixa Econômica Federal), no Centro.

Chef Manu Buffara assina cardápio restaurante popular

Data: terça-feira (13/3)

Horário: das 11h às 14h

Local: Todas as unidades da prefeitura (a chef irá finalizar no Restaurante Popular do Capanema).

Endereços dos restaurantes populares da Prefeitura

Matriz - Rua da Cidadania Matriz (Praça Rui Barbosa, Centro)

Sitio Cercado - Rua Mercúrio, 420, Sitio Cercado

CIC/Fazendinha - Rua Raul Pompéia, 190, Fazendinha

Pinheirinho - Rua Marechal Rondon, 40, Capão Raso

Capanema - Rua Ubaldino do Amaral, 1.671 (embaixo do Viaduto do Capanema e próximo a Rodoferroviária, Cristo Rei)