Funcionária morre baleada em tentativa de assalto a banco na Grande SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma funcionária da única agência do Banco Mercantil em São Bernardo do Campo (Grande São Paulo) morreu baleada, na manhã desta segunda-feira (12), durante uma tentativa de assalto. De acordo com a assessoria de imprensa da PM, dois assaltantes armados invadiram o banco por volta das 10h15 e trocaram tiros com outros dois seguranças da agência. A funcionária, que não teve a identidade divulgada, foi atingida no tiroteio e morreu no local. Os criminosos também foram baleados e imobilizados. Eles receberam atendimento médico no Pronto-Socorro de São Bernardo do Campo e estão no hospital sob escolta da Polícia Militar. O estado de saúde deles não foi divulgado pelo hospital. O crime será investigado no 1º DP de São Bernardo do Campo. Por meio de nota, o Banco Mercantil informou à reportagem que uma equipe de psicólogos está a caminho de São Bernardo do Campo para prestar assistência à família da vítima e aos demais funcionários da unidade. "A prioridade neste momento é o suporte à família da vítima e aos colaboradores da agência. Uma equipe, que ficará dedicada ao apoio aos envolvidos e autoridades, foi deslocada para São Bernardo do Campo", conforme trecho do comunicado do banco.